Dwight Howard ha sfiorato la tripla-doppia anche nella seconda partita a Taiwan

Nella giornata di ieri avevamo scritto dell’attesissimo esordio di Dwight Howard nel campionato di Taiwan. Il centro americano aveva giocato una partita mostruosa, dimostrandosi subito superiore al livello del torneo. Nella seconda gara, giocata solo il giorno dopo, Howard ha sfiorato di nuovo la tripla-doppia. Se all’esordio l’aveva mancata per un solo assist, qui non è arrivata per un rimbalzo.

Dwight Howard ha realizzato 23 punti con 9 rimbalzi, 10 assist e 1 stoppata, tirando 8/19 dal campo e 0/2 da tre punti in una partita che i suoi Taoyuan Leopards hanno perso contro i Taichung Suns. La prossima gara dei Leopards sarà il 27 novembre, sempre contro i Suns.