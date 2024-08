Cos’hanno intenzione di fare gli Warriors con Steph Curry?

Steph Curry e Draymond Green dei Golden State Warriors si stanno avvicinando al capolinea dell’ultima dinastia dell’NBA, mentre il GM degli Warriors, Mike Dunleavy, sta affrontando il suo problema più grande. Il difficile compito degli Warriors è decidere se ricostruire, scambiare Steph Curry e Draymond Green con risorse future o concedere ai quattro volte campioni l’onore di ritirarsi con la stessa squadra con cui hanno iniziato la loro illustre carriera.

Con la seconda tax apron dell’NBA che penalizza le franchigie che superano il tetto salariale della lega di circa 11 milioni di dollari, gli Warriors hanno visto Klay Thompson firmare un contratto triennale da 50 milioni di dollari con i Dallas Mavericks quest’estate. La partenza di Thompson ha posto fine a uno storico periodo di 13 anni come metà del duo “The Splash Brothers” insieme a Steph Curry.

Ora alcuni si chiedono se gli Warriors, se non riusciranno a migliorare il proprio roster in tempi brevi, prenderanno in considerazione la possibilità di scambiare la futura stella della Hall of Fame con un surplus di risorse a breve e lungo termine.

Tuttavia, secondo Brett Siegel di ClutchPoints, gli Warriors non hanno intenzione di spostare il loro giocatore chiave.

“Golden State non ha intenzione di vedere Curry indossare un’altra maglia per finire la sua carriera, hanno detto fonti della lega. L’organizzazione è pronta a fare tutto il necessario per rimanere competitiva, avvicinandosi alla fine della carriera della leggendaria guardia, ma sta ancora mantenendo una mente aperta quando si tratta di un approccio a lungo termine”, ha scritto Siegel. “Questo è il motivo principale che ha spinto gli Warriors a non fare scambi per George o Markkanen, perché credono ancora nel nucleo giovane che hanno costruito”.

