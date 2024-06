È morto l’Hall of Famer Chet Walker, leggenda dei 76ers e dei Bulls

È morto l’Hall of Famer Chet Walker, ala sette volte All-Star che aiutò Wilt Chamberlain e i Philadelphia 76ers a vincere il titolo NBA nel 1967 e che in seguito fu protagonista con i Chicago Bulls. Aveva 84 anni.

La National Basketball Players Association ha confermato la notizia della morte di Walker. Anche i 76ers, i Bulls e la National Basketball Retired Players Association hanno espresso le loro condoglianze sui social media sabato.

Walker ha fatto parte della classe inaugurale del Ring of Honor di Chicago a gennaio.

“La sua abilità, la sua dedizione e il suo contributo al gioco hanno avuto un impatto duraturo sullo sport del basket e sulla città di Chicago”, hanno dichiarato i Bulls. “Chet Walker sarà per sempre ricordato come una vera icona dei Chicago Bulls”.

