EA7 Milano, che BATOSTA ad Atene! L’Olympiacos ASFALTA le Scarpette Rosse

Olympiacos Pireo – Olimpia EA7 Milano 89-68

(23-17; 16-10; 24-21; 26-20)

L’EA7 Emporio Armani Milano si arrende 89-68 ad Atene contro l’Olympiacos Pireo nel Round 3 di Eurolega, scendendo così ad un record di 1-2 nella competizione. Il migliore realizzatore meneghino è stato LeDay con 16 punti, seguito da Diop (14 punti) e Ricci (11 punti).

1° tempo

Avvio di partita nel segno dei greci, che capitalizzano al meglio i movimenti senza palla di Fall e Vezenkov e volano sul 12-2. Successivamente, con le incursioni di Diop e LeDay, l’Olimpia si sblocca in attacco, riesci a stringere le maglie difensive e capitalizza in transizione dall’arco con Causeur e al ferro con il rientrante Bolmaro (16-14). Dopo che lo stesso argentino firmi anche il sorpasso meneghino, McKissic in stepback e due canestri difficili quasi a tempo scaduto di Vezenkov e Papanikolaou ridanno l’inerzia del match all’Olympiacos (23-17 dopo 10’).

Una tripla e un appoggio di LeDay riportano Milano sul -1 ma McKissic al ferro e i liberi di Vildoza non permettono il vantaggio all’Olimpia (29-24). Nonostante un bel recupero di Bolmaro per la schiacciata di Diop in contropiede, Peters e Vildoza dall’angolo sono micidiali e i muscoli di McKissic ampliano il gap per gli ellenici fino al +12 di fine tempo, raggiunto grazie a un layup sulla sirena del numero 77 (39-27).

2° tempo

Dopo un botta e risposta in avvio di ripresa da tre punti tra Papanikolaou e Ricci, Walkup appoggia in contropiede il comodo appoggio del 45-30, prima che Dimitrijevic si carichi l’Olimpia sulle spalle con tripla e assist per i versatili Mirotic e Ricci; quest’ultimo in particolare sigla due triple consecutive e sigilla un break di 0-11 interrotto dai liberi di Vezenkov del 49-41. A seguito di una bella bomba di Shields, Vezenkov e Fournier si scaldano dal perimetro e riscrivono il nuovo +15 ellenico a tabellone, lasciando poi a Diop rispondere all’omologo Wright per il 63-48 di fine terzo periodo.

Tocca poi a McKissic riprendere il testimone offensivo degli ateniesi che allontanano così Dimitrijevic e compagni sul 70-51 e, nonostante le giocate di orgoglio di Mirotic, Ricci e LeDay cerchino di rimettere in partita l’Olimpia, Papanikolaou e Peters piazzano i canestri della staffa per gli ellenici. Finisce 89-68 per l’Olympiacos contro l’EA7 Milano.

Olympiacos: Walkup 2, Wright 5, Larentzakis 0, Vildoza 9, Fall 2, Vezenkov 22, Papanikolaou 13, Dorsey 0, Peters 9, Petrusev 0, McKissic 22, Fournier 5. All. Georgios Bartzokas

Milano: Dimitrijevic 6, Causeu 4, Tonut 0, Bolmaro 7, Brooks 0, LeDay 16, Ricci 11, Flaccadori 0, Diop 14, Shields 5, Mirotic 5, McCormack 0. All. Ettore Messina.

Fonte: LBA