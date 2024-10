Napoli Basket, Jordan Hall finisce fuori squadra

È già finita l’avventura italiana di Jordan Hall: poco fa Napoli ha annunciato che il giocatore americano verrà messo fuori squadra per scelta tecnica. In effetti l’impatto di Hall nell’avvio stagionale disastroso dei partenopei è stato praticamente nullo, ha segnato solo 2 punti in totale in 3 partite (più altri 4 nella semifinale di Supercoppa).

Arrivato a Napoli dopo 2 stagioni tra San Antonio Spurs e G-League, evidentemente Hall è stato bocciatissimo da coach Milicic. Prima dell’approdo in LBA, l’americano aveva disputato 9 partite con gli Spurs nella stagione 2022-23 segnando 3.1 punti di media.

“Se la squadra avesse un problema con il coach sarebbe un problema grande, ma non è così. Cercano di eseguire ciò che chiede, sono sicuro che il problema sia la mentalità, l’approccio. Abbiamo bisogno di una squadra che giochi 40′ con intensità massima, col sangue negli occhi” ha dichiarato oggi il DS Pedro Llompart.