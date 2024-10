La Virtus Bologna rimonta contro lo Zalgiris ma la butta via nel finale: bianconeri ancora a zero

Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas 68-71

(15-16, 15-28, 22-16, 16-11)

La Virtus Bologna sbaglia approccio, ha la forza di rimontare ma non ha la lucidità per approfittare dei grossolani errori dello Zalgiris Kaunas nel finale. Così si potrebbe riassumere il match di questa sera alla Segafredo Arena, teatro della terza sconfitta in tre gare di EuroLega per i bianconeri. Alla fine sono gli ospiti a vincere 68-71, decisivi gli errori sugli ultimi possessi di Cordinier e Belinelli.

Nel primo quarto la Virtus tiene testa allo Zalgiris, con una tripla di Clyburn si porta sul 15-10, ma poi subisce un parziale di 0-6 chiuso da Francisco che porta il risultato sul 15-16 al 10′. Il precedente parziale si estende fino a 0-15 in avvio di secondo quarto: Bologna trova i primi punti della frazione dopo quasi 3′ con Pajola e ha la forza di rientrare fino a -2. Ancora una volta però cala drasticamente prima dell’intervallo: lo Zalgiris ne approfitta con un parziale di 2-14 che permette ai lituani di rientrare con una certa serenità negli spogliatoi, avanti 30-44.

In avvio di ripresa è la coppia Pajola-Diouf a tenere a galla la Virtus: il lungo italiano è ormai da qualche partita praticamente il centro titolare della formazione di Banchi, ed è un fattore anche contro lo Zalgiris. Shengelia prova a scuotersi dopo un primo tempo in ombra segnando 4 liberi, riportando Bologna a -4, prima che gli ospiti allunghino nuovamente fino al 52-60 del 30′. Lo Zalgiris tocca nuovamente la doppia cifra di vantaggio nel quarto periodo, ma stavolta è la Virtus a rispondere un parziale di 12-0 che ribalta il match. Ora sono i bianconeri avanti per la prima volta dal 15-10 del primo quarto, anche se Smailagic impiega poco per riportare i suoi a +1. I liberi portano lo Zalgiris a +3, Cordinier avrebbe l’occasione di riavvicinare la Virtus ma commette antisportivo. Dall’altra parte ancora Smailagic cattura un rimbalzo offensivo e segna +5, che diventa +2 dopo la tripla di Pajola dall’altra parte. Bologna continua a soffrire molto Smailagic a rimbalzo offensivo, il lungo però è anche impreciso dalla lunetta e dà occasione ai bianconeri di recuperare.

La palla del possibile pareggio passa da Belinelli, che la perde maldestramente: viene perdonato sul ribaltamento, visto che anche lo Zalgiris pasticcia e riconsegna la palla ai bianconeri. Banchi chiama timeout e al ritorno in campo una penetrazione di Cordinier sbatte sul ferro. Allo Zalgiris basterebbe tenere palla per qualche secondo, invece Mitchell la regala a Belinelli: il tiro decisivo lo prende ancora Cordinier, prendendo solo il ferro. Pajola cattura il rimbalzo e serve Beli per l’ultima preghiera, che però non ci va nemmeno vicina, consegnando a Kaunas il successo sudatissimo.

Virtus Bologna: Cordinier 10, Belinelli 6, Pajola 11, Clyburn 16, Shengelia 11, Hackett, Grazulis, Morgan, Polonara 4, Diouf 5, Zizic, Tucker 5.

Zalgiris Kaunas: Wallace, Francisco 11, Lekavicius 4, Brazdeikis 6, Giedraitis 15, Birutis 7, Smailagic 9, Mitchell 4, Dunston, Butkevicius 2, Sirvydis 3, Ulanovas 10.

Foto: Virtus Bologna