EA7 Milano, CRISI SENZA FINE! L’Olimpia senza Shields combatte ma perde in casa del Baskonia

Baskonia Vitoria-Gasteiz – Olimpia EA7 Milano 88-83

(20-21; 32-24; 15-18; 21-20)

L’Olimpia EA7 Milano ha perso la 5a gara in 6 giornate di EuroLega, questa volta cadendo in casa del Baskonia, squadra del livello degli italiani che però non hanno potuto contare su Shavon Shields che dovrà stare lontano dai campi almeno fino a metà novembre, oltre che su Ousmane Diop, altro tassello che pian piano si è rivelato importante.

Il match è stato tutto sommato equilibrato, con i baschi che hanno quasi sempre comandato la gara. A cavallo tra il secondo e il terzo periodo i padroni di casa hanno preso anche una doppia cifra di vantaggio ma la formazione meneghina, quest’oggi sempre guidata da Mario Fioretti a causa di un piccolo problema fisico che non ha permesso a Ettore Messina di guidare i suoi ragazzi, è stata brava a non uscire mentalmente dal match.

Nikola Mirotic e Armoni Brooks sono stati super positivi, peccato per loro però il montenegrino con passaporto spagnolo ha sbagliato la tripla che avrebbe potuto condizionare il risultato finale in loro favore. Per gli spagnoli decisivissimo Trentt Forrest, l’ex NBA ha messo la quinta marcia nei minuti finali e il Baskonia alla fine ha battuto di misura una combattiva Olimpia EA7 Milano con il risultato finale di 88 a 83.

Ora la situazione in casa Scarpette Rosse è complessa perché iniziare 1-5 la stagione vuol dire addio ai posti nobilissima della classifica e inoltre ti mette in una condizione di svantaggio per arrivare almeno al play-in. Perciò o si cambia marcia in fretta oppure sarà l’ennesima stagione grigia di EuroLega che culminerà – almeno – con la finale Scudetto.

Baskonia: Howard 9, Savkov 0, Luwawu-Cabarrot 16, Jaramaz NE, Forrest 22, Rogkavopoulos 5, Diop 9, Hrabar NE, Baldwin 10, Hall 4, Ndiaye 2, Moneke 11. All. Pablo Laso.

Milano: Dimitrijevic 15, Bortolani NE, Causeur 3, Tonut 0, Bolmaro 4, Brooks 17, LeDay 5, Ricci 3, Flaccadori NE, Caruso 7, Nebo 8, Mirotic 21. All. Mario Fioretti.

QUI le stats complete del match.