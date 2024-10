Shabazz Napier GELA la Virtus Bologna! Bianconeri sconfitti dal Bayern, è 1-5 in EuroLega

Virtus Bologna – Bayern Monaco 84-87

(25-19, 8-21, 27-28, 24-19)

La Virtus Bologna resta, insieme a Milano ed Alba Berlino, il fanalino di coda di questa EuroLega. I bianconeri vengono sconfitti anche nel sesto turno, sciolando sull’1-5: alla Segafredo Arena vince il Bayern Monaco dell’ex rivale (cercato in estate) Shabazz Napier, che realizza la tripla che chiude il match nel finale con uno step-back pazzesco, lasciando di ghiaccio il palazzetto che sognava la rimonta e l’OT.

Meglio la Virtus nel primo quarto, i padroni di casa costruiscono un parziale di 11-0 nei primi minuti e prendono il largo, raggiungendo anche il +11 con Shengelia. Carsen Edwards prende per mano i bavaresi segnando 9 dei primi 11 punti del Bayern, Harris e Napier completano l’avvicinamento ospite ma al 10′ è comunque la Virtus a condurre 25-19. Nel secondo periodo subito un blackout per Bologna, che subisce un parziale di 0-11 che porta il Bayern avanti. La squadra di Banchi segna solo 8 punti nella frazione e nel finale di primo tempo i bavaresi allungano ancora fino al 33-40 che porta le due formazioni negli spogliatoi.

In avvio di secondo tempo la Virtus Bologna torna sotto con Shengelia ma viene ricacciata indietro da uno 0-9 Bayern: gli ospiti toccano anche il +16 con uno scatenato Edwards, Cordinier e Polonara danno speranza ai bianconeri con i punti del 60-68 al 30′. Polonara segna anche i primi 5 punti del quarto periodo, Morgan impatta la parità a quota 68 e poco dopo una tripla di Shengelia vale anche il 73-70 Bologna. Il faro della Virtus continua ad essere Polonara, che mantiene avanti i suoi con un gioco da tre punti. Nel finale è ancora +3 Bologna con Shengelia, ma dall’altra parte Weiler-Babb realizza la tripla del pareggio. L’errore di Clyburn apre le porte a Napier, che a 5” dalla fine segna il canestro del +3 con un incredibile stepback che zittisce la Segafredo Arena. Il Bayern sceglie di fare fallo e Morgan, pur provando a sbagliare il primo libero, segna entrambi i tiri dalla lunetta non concedendo alla Virtus un ultimo tentativo disperato.

HEART-BREAKING DAGGER💔

Shabazz Napier with a BIG shot to give @FCBBasketball the lead in Bologna🎯#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/fXcwTW3ocX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2024