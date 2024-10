Pistoia riprende gli allenamenti… ma coach Dante Calabria non c’è

Permane la nebulosa situazione intorno alla panchina di Dante Calabria a Pistoia. L’allenatore italo-americano, assente due weekend fa per un’influenza, era stato sostituito in panchina da Tommaso Della Rosa ma per larghi tratti anche dal presidente Ron Rowan, il quale si era messo anche a dirigere i timeout. Nell’ultima partita contro Varese, invece, Calabria è tornato in panchina ma nel primo tempo ad allenare era stato proprio il suo vice, Della Rosa.

Calabria aveva commentato l’accaduto bollandolo come “una scelta dello staff”, ma quando oggi Pistoia ha ripreso gli allenamenti il coach non era presente. Come scritto da PistoiaSport, dello staff era presente solo Della Rosa, che ha diretto l’allenamento. L’assistente di Calabria sarebbe anche il suo naturale successore in caso di separazione, di giorno in giorno sempre più possibile. Il rapporto tra l’allenatore e il presidente Rowan non sembra essere mai decollato e i risultati di campo, con 2 vittorie in 5 partite, non lo aiutano particolarmente.

In estate Dante Calabria aveva firmato addirittura un triennale con Pistoia. Nelle prossime ore è atteso un incontro tra l’agente del tecnico e Rowan, con possibili svolte: lo scrive La Nazione.

Foto: Pistoia Basket