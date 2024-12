EA7 Milano DEMOLITA dalle triple di Nunn e del Panathinaikos

Panathinakos AKTOR Atene – Olimpia EA7 Milano 103-74

(38-15; 24-25; 17-20; 24-14)

L’EA7 Emporio Armani Milano interrompe la striscia di sei vittorie consecutive andando k.o. per 103-74 nel Round 16 di Turkish Airlines Euroleague 2024/25 sul campo dei campioni in carica del Panathinaikos AKTOR Atene (guidati dai 39 punti di Nunn), scendendo ad un record di 9-7. Il top scorer dell’Olimpia è stato Mirotic con 16 punti, seguito dai 15 punti di Dimitrijevic e gli 11 a testa di Shields e Mannion.

Primo tempo

Partono forte i padroni di casa, che realizzano nel pitturato con Hernangomez e Lessort e dall’arco due volte con Nunn, prima che Grant dalla media e al ferro sigilli il break in avvio di 14-0. Mirotic e Causeur di energia sbloccano l’Olimpia ma Nunn continua a segnare altre tre volte dall’arco e assieme a Kalaitzakis aggiorna il massimo vantaggio biancoverde sul 30-9. Al termine del quarto, Nunn prosegue nel suo show arrivando a un totale di sette bombe nella sua serata, l’AKTOR vola anche sul +26, prima che Dimitrijevic batta la sirena con la super tripla del 38-15. Proprio il numero 1 biancorosso prova a caricarsi i biancorossi sulle spalle ma Grant e Mitoglou fanno proseguire la festa dall’arco dei padroni di casa, Yurtseven da rimbalzo in attacco sigla anche il +29, prima che Shields si sblocchi con i liberi del 48-21. Sfruttando le accelerazioni di Brown e ancora il talento di Nunn dal palleggio, il Panathinaikos scollina anche oltre quota 30 lunghezze di vantaggio, mentre l’EA7 Emporio Armani trova un buon apporto da Gillespie a rimbalzo e da Mannion e Shields dal perimetro per ricucire un po’ il gap (59-36). Al termine del tempo, comunque sia, Sloukas non perdona dalla punta e tiene lontani Shields e compagni sul 62-40 dopo 20’ di partita.

Secondo tempo

La ripresa comincia con il talento di Mirotic a cercare di arginare la furia di Nunn, LeDay anche prova a caricarsi l’Olimpia sulle spalle e poi Mannion appoggia in contropiede il 71-50. Dopo un appoggio di Brown, Shields e Dimitrijevic mettono in mostra il proprio talento dal palleggio, Lessort ribatte con la propria potenza dal post-basso e l’agilità di LeDay scrive dalla lunetta il 76-58. Al termine del quarto, Grant manda a bersaglio un’altra bomba dall’angolo e poi LeDay sigilla i 30’ iniziali di partita con la super schiacciata di 79-60. A fermare qualsiasi tentativo di rimonta dell’Olimpia ci pensano poi le triple di Nunn, Sloukas e Mitoglou, che rendono così ininfluenti ai fini del risultato conclusivo i minuti terminali della contesa. Gli ultimi 10 minuti servono solo per aggiornare i tabelloni e il Panathinaikos batte l’Olimpia EA7 Milano 103 a 74.

