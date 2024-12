Kendrick Nunn, tutti i record battuti nello STRAORDINARIO primo quarto contro Milano

Che la partita di questa sera sarebbe finita con una sconfitta dell’Olimpia Milano si poteva sospettare già dal primo quarto, con l’esplosione di Kendrick Nunn. L’americano, reduce da una gara di squalifica, ha alla fine segnato 39 punti, suo career-high (anche considerando la NBA, dove ne aveva segnati al massimo 36), con 8/16 da tre punti in una larga vittoria del suo Panathinaikos.

Dal secondo periodo in poi Nunn ha rallentato un po’, perché se avesse continuato come nel primo quarto avrebbe facilmente stabilito il nuovo record di punti in una singola partita. L’ex Heat ha segnato in totale 21 punti nei primi 10′, ovvero il nuovo primato di EuroLega per numero di punti segnati nella prima frazione. Non solo: i 21 punti hanno anche pareggiato il record della competizione per numero di punti segnati in un singolo quarto (qualsiasi). Nella stagione 2017-18 infatti Toney Douglas, con la maglia dell’Efes, ne aveva segnati proprio 21 nel quarto periodo. Ovviamente i 21 punti sono anche il record per quanto riguarda un giocatore del Panathinaikos.

Ma nel primo quarto Kendrick Nunn ha anche segnato 7 delle sue 8 triple totali: un nuovo record di EuroLega per tiri da tre segnati in una singola frazione di gioco.

Fonte: BasketNews