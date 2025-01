Vassillis Spanoulis: “Pajola? Mi piacerebbe affrontarlo, per lui sarebbe un INCUBO…”

Nella serata di ieri l’AS Monaco di coach Vassilis Spanoulis ha vinto in rimonta contro la Virtus Bologna. Al termine della partita l’allenatore ellenico in conferenza stampa è stato interrogato in particolare su un giocatore avversario: Alessandro Pajola. In questa stagione il playmaker bianconero ha offerto tante ottime prestazioni, spesso in difesa ma qualche volta anche in attacco: contro il Monaco ha chiuso con 14 punti, secondo miglior marcatore della Virtus.

Quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto affrontare un difensore come Pajola da giocatore, Spanoulis ha però risposto in modo particolare: “Sì, mi piacerebbe molto, ma a lui non piacerebbe giocare contro di me. Ho tempo non solo per uno, ma per tre o quattro giocatori. Di sicuro per lui sarebbe un incubo”.

Come dar torto a Spanoulis, uno dei migliori giocatori europei di sempre?

Foto: Virtus Bologna