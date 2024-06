EA7 Milano, Gigi Datome dice ufficialmente ADDIO

Gigi Datome, storico capitano dell’Italbasket e simbolo dell’Olimpia EA7 Milano nel post Covid, ha detto ufficialmente addio alle Scarpette Rosse con un post su Instagram dove ha ringraziato più o meno tutti:

E ora che i festeggiamenti sono passati posso dire grazie all’@olimpiamilano1936 per questi 4 anni insieme. Sarò sempre grato all’Olimpia per le ultime stagioni da giocatore e soprattutto per avermi accompagnato nel primo anno del dopo carriera che spesso può risultare critico e destabilizzante.

Rappresentare l’Olimpia e il marchio Armani in campo e fuori è stato un onore, e le foto ben testimoniano quanto Milano resterà per sempre una pagina fondamentale per la mia famiglia.

A presto e grazie a tutti!

1-Con Re @giorgioarmani

2-Final 4 di @euroleague dopo 29 anni

3-Matrimonio civile @chiarapastore86 @beppesala

4-Sobrietà per il mio primo scudetto 🇮🇹 🏆

5-💓 Gaia

6-Europei a Milano 💙

7-Io e la zia @thisispattismith al Castello Sforzesco

8-La mia ultima partita coincisa con la terza ⭐️ ⭐️⭐️ 9-Le prime volte in giacca e cravatta alla partita.

10- Hall of fame con due compagni qualunque @nikmelli @sirhines42

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Datome (@gigidatome)

Stiamo a vedere se rivedremo mai Gigi Datome all’Olimpia EA7 Milano oppure è un addio per sempre.

Leggi anche: Gianmarco Pozzecco risponde a Ettore Messina: “Mi lascia perplesso che…”