Magic Johnson “FURIBONDO” per il titolo dei Boston Celtics

I Boston Celtics hanno sconfitto i Dallas Mavericks per 106 a 88 in gara-5 delle Finals NBA, conquistando il 18° campionato della franchigia. I Boston Celtics hanno superato nella gerarchia di tutti i tempi i rivali dei Los Angeles Lakers e ciò non è sfuggito alla leggenda Purple and Gold, Magic Johnson.

Mentre Boston iniziava a festeggiare la sua incoronazione nei momenti finali della partita di lunedì, Johnson ha preso X per esprimere ciò che “odia” del fatto che i Celtics abbiano raggiunto ancora una volta la vetta del basket.

“Odio che i Celtics abbiano ufficialmente più campionati di noi 🙄”, ha scritto.

I hate that the Celtics officially have more championships than us now 🙄 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 18, 2024

A dire il vero, Magic Johnson ha poi condiviso più pensieri sulle Finals che il suo disprezzo per il successo dei Boston Celtics, elogiando l’allenatore del secondo anno Joe Mazzulla e sottolineando l’importanza dell’invidiabile profondità dei Celtics.

“Joe Mazzulla è davvero migliorato come allenatore in questa stagione e ha preparato i Celtics per ogni turno dei playoff, facendo tutti gli aggiustamenti del caso in attacco e in difesa. I playoff sono un gioco di matchup e i Celtics sono stati una sfida troppo impegnativa per i Mavs con tutta la loro profondità. I loro punti di forza hanno superato quelli dei Mavs e questo è il motivo per cui sono campioni!”.

Joe Mazzulla really improved as a coach this season and had the Celtics prepared for every round of the playoffs, making all the proper adjustments on offense and defense. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 18, 2024

The Playoffs are a game of matchups, and the Celtics were too much of a challenge for the Mavs with all their depth. Their strengths outweighed the Mavs strengths and its the reason why they are Champions! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 18, 2024

Leggi anche: Italbasket, arrivano i giocatori di Milano e Virtus: in 9 lasciano il raduno