Serie A, quali panchine sono rimaste libere?

Le squadre di Serie A hanno iniziato già a fare mercato, alcune per non avendo riempito le panchine con il coach. In particolare parliamo di Varese e Pistoia.

La situazione dei prealpini è diversa perché hanno già un accordo con Herman Mandole, coach dell’Argentina che guiderà la squadra alle Qualificazioni alla FIBA AmeriCup del 2025. Diciamo che manca solo da definire gli ultimi dettagli e firmare il contratto, per il resto ci siamo da almeno un paio di mesi.

A Pistoia, invece, c’è maggiore incertezza, anche se un nome molto caldo c’è ed è quello di David Bobalik. Molto probabilmente comunque il coach sarà straniero, quasi certamente americano, considerando la proprietà e il presidente Ron Rowan, anche se non è da escludere il nome di Luca Dalmonte, che però non è per niente semplice.

Le altre 14 squadre Serie A hanno già confermato o annunciato i coach che si siederanno sulle panchine, ultima in ordine cronologico la Germani Brescia, che verrà guidata dall’esordiente capo allenatore Peppe Poeta. Al momento quindi Marco Ramondino rischia di restare a piedi (anche se ha sempre un contratto garantito con Tortona), a meno che decida di scendere in Serie A2, come farà Nicola Brienza, miglior coach della LBA 2024, il quale allenerà Cantù.

Stiamo però a vedere se non ci saranno sorprese ad agosto/settembre, tipo la Virtus Bologna o gli stessi brianzoli lo scorso anno con Meo Sacchetti.

