EA7 Milano, Lorenzo Brown è fuori dal progetto tecnico biancorosso

L’esperienza di Lorenzo Brown in maglia Olimpia EA7 Milano è ai titoli di coda: lo spazio per la point guard è gradualmente diminuito nelle ultime settimane, fino ai soli 7′ di settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas. Oggi RealOlimpiaMilano ha scritto che Brown è di fatto fuori del progetto tecnico di Peppe Poeta e lascerà quindi il club nelle prossime settimane. Domani non sarà nemmeno convocato tra i 12 per la partita contro il Partizan Belgrado.

Brown era arrivato in estate come uno dei colpi più importanti del mercato biancorosso, ma ha deluso le aspettative. Il giocatore è sceso in campo solo 13 volte tra campionato ed EuroLega, mantenendo appena 5.8 punti e 2.7 assist di media in coppa.

Foto: LBA