Saben Lee-Maccabi: siamo già ai titoli di coda, quale futuro per il talento americano?

Saben Lee era stato il giocatore scelto dal Maccabi Tel-Aviv per sostituire il partente Jordan Loyd. L’americano arrivava dai turchi del Manisa, con i quali aveva appena pareggiato il record di punti in una singola gara di Basketball Champions League. Ma a distanza di poche settimane dalla sua firma col club israeliano, l’avventura di Lee in maglia gialloblu sembra essere già ai titoli di coda.

Lee non ha giocato nemmeno un minuto ieri sera contro Milano. Il giocatore vive a Belgrado, dove il Maccabi disputa le gare interne in EuroLega, e non svolge mai gli allenamenti con la squadra durante la settimana. Sarebbe comunque stato parte dell’accordo sottoscritto a ottobre: Lee ha accettato l’offerta del Maccabi alla condizione di non doversi trasferire in Israele a causa della situazione geopolitica della zona. Il club israeliano inizialmente avrebbe concesso questo permesso, salvo poi fare pressioni sul giocatore in senso opposto. Queste richieste avrebbero quindi causato crescenti tensioni tra Saben Lee e il Maccabi, fino alla decisione di separarsi. Come riportato da BasketNews, per Lee si prospetta un ritorno proprio al Manisa, che attualmente occupa l’ultima posizione nel campionato turco, con una sola vittoria in 7 partite.

In maglia Maccabi, Lee ha mantenuto 15.4 punti di media in 5 partite di EuroLega, compresi i 23 segnati all’esordio. Gli israeliani stanno avendo enormi difficoltà in Europa, hanno vinto solo una partita delle ultime 8 e sono penultimi in classifica. Da inizio stagione sono stati molti i cambiamenti all’interno del roster: sono partiti Loyd e Kaba, mentre sono arrivati Lee, De Julius e Shayok. Ora anche Lee andrà sostituito, la guerra in Palestina rende però tutto molto più complesso.