EA7 Milano, Nico Mannion non basta per l’EuroLega

L’Olimpia EA7 Milano, dopo una trattativa di 3 settimane o più, alla fine è riuscita a prelevare Nico Mannion da Varese, che con i soldi del buyout ha già messo sotto contratto Alex Tyus, centro visto a Cantù in EuroLega una dozzina di anni fa.

Il Red Bamba italo-americano però non basta per risollevare le sorti della stagione europea dei meneghini. Infatti il classe 2001 è sicuramente un giocatore che può diventare una point guard del livello da EuroLega e può aiutarli a rivincere lo Scudetto in quanto può andare a referto come italiano ma oggi non pensiamo sia pronto per caricarsi sulle spalle una squadra che ha l’obiettivo di arrivare almeno al Play-In, considerando che ha in organico giocatori del calibro di Shavon Shields, Nikola Mirotic, Zach LeDay e Josh Nebo.

Inutile nascondersi. Neno Dimitrijevic, nonostante abbia fatto vedere buone cose e abbia buoni numeri, non è – ad oggi – una point guard titolare da top team di EuroLega. Può essere un buon cambio, non di più, perché difensivamente paga troppo e Milano ha subito almeno 85 punti in 6 gare su 7 disputate. Troppi per un maestro della difesa come Ettore Messina. E anche Leandro Bolmaro, che è partito titolare a Vitoria e con Bologna, non offre le dovute garanzie.

A questo punto quindi serve necessariamente un altro esterno, magari un taglio NBA, che possa dare la giusta fisicità e permetta a Mannion e Dimitrijevic di poter crescere e fare esperienza. D’altronde il macedone non aveva mai giocato in EuroLega e arriva da 2 stagioni in Russia, mentre l’ex Warriors ha fatto qualche apparizione in EuroLega con la Virtus Bologna e il Baskonia ma – a parte in un paio di occasioni – non si è proprio distinto.

Ecco che quindi è necessario, dal nostro punto di vista, che l’EA7 Milano, dopo l’acquisto di Nico Mannion, acceleri le ricerche anche per la point guard americana, altrimenti il rischio è di vivere un’altra stagione abbastanza grigia e con poche possibilità di arrivare in primavera con ancora qualcosa da giocarsi in Europa.