Pallacanestro Varese è in trattativa avanzata con Keifer Sykes

Pallacanestro Varese corre sul mercato dopo aver ceduto Nico Mannion all’Olimpia Milano. Proprio utilizzando le risorse ottenute dal buyout della Point Guard italiana, la Openjobmetis rimette mano alla squadra. La prima firma, il centro americano con passaporto israeliano Alex Tyus (classe 1988, ex campione Eurolega nel 2014 con il Maccabi Tel Aviv) è già stata ufficializzata con un post sui social pochi minuti fa, la seconda potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Come riferito a Basketuniverso, Varese sarebbe infatti in trattativa avanzata per la firma di Keifer Sykes per finalizzare un contratto fino a fine stagione. Sykes ha disputato la stagione 2018/19 con Avellino prima di indossare la maglia dell’Olimpia Milano la stagione successiva; le due ottime annate in Italia l’hanno portato in Cina, a giocare per i Loong Lions, poi di nuovo Eurolega con il Panathinaikos prima di essere chiamato in NBA dagli Indiana Pacers per le ultime 32 partite della stagione regolare 2021/22, registrando una media di 5.6 punti con 1.9 assist.

Personalità, conoscenze del basket europeo e capacità di incidere. L’obiettivo di Pallacanestro Varese è chiaro: portare in squadra un americano che riesca ad avere impatto immediato per togliersi da una situazione scomoda. La OJM occupa la l’ultima posizione in classifica (ancora a secco di vittorie) e arriva dalla peggiore sconfitta stagionale contro Trieste. Domenica affronterà la Virtus Bologna sul parquet dell’Itelyum Arena.