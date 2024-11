Pistona ha annunciato il licenziamento per giusta causa di Dante Calabria

Alla fine è arrivata la tanto attesa separazione tra Pistoia Basket e coach Dante Calabria, anche se in maniera molto meno serena di quanto ci si potesse auspicare. Nelle scorse ore il club toscano ha annunciato che Calabria è stato licenziato per giusta causa, al termine dei procedimenti disciplinari nei suoi confronti. Decisione legata forse alle assenze da partite e allenamenti da parte del tecnico, inizialmente giustificate con “motivi di salute” dalla stessa Pistoia.

Calabria era arrivato a Pistoia in estate firmando un triennale. Fin dalle prime partite sono stati però evidenti i problemi tra lui e il presidente Ron Rowan, che ha anche allenato in sua assenza. Nelle ultime settimane la rottura definitiva, con le parti che stavano cercando un’intesa per la risoluzione consensuale, chiaramente non trovata.

Il comunicato del club:

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che al termine dell’esito dei procedimenti disciplinari nei confronti di coach Dante Calabria, in data odierna ne è stato deliberato il licenziamento per giusta causa.

Al posto di Calabria, a partire dalla prossima giornata contro la Dinamo Sassari, in panchina ci sarà Zare Markowski che diventa head coach di Pistoia. Il club ha anche ringraziato Tommaso Della Rossa, capo-allenatore nell’ultima partita vinta contro Reggio Emilia domenica: ora tornerà al suo ruolo di assistente. Markowski troverà subito quella Sassari che ha allenato tra il 1991 e il 1994 e poi ancora nel 2018. Per lui in Italia esperienze anche a Reggio Emilia, Avellino, Milano, Virtus Bologna, Fortitudo Bologna, Pesaro, Venezia, Caserta, Scafati e Varese Academy.