EA7 Milano, Nico Mannion si infortuna: preoccupano le sue condizioni

Serata da dimenticare per l’Olimpia EA7 Milano, sconfitta nettamente in EuroLega 70-90 dal Partizan Belgrado di Obradovic. Già falcidiata dagli infortuni, la squadra di Ettore Messina questa sera ha perso anche Nico Mannion, il quale si è scavigliato nel finale ed è dovuto uscire dal campo portato a braccia dai compagni. L’azzurro farà gli esami nei prossimi giorni ma le immagini non sono rassicuranti.

Mannion, che contro il Partizan ha segnato 2 punti in 23′, è solo l’ultimo di una lunga serie di infortunati per Milano. In infermeria ci sono già Josh Nebo (che tornerà forse a maggio), Fabien Causeur, Ousmane Diop e Diego Flaccadori. Per ora non ci sono particolari voci di mercato intorno all’EA7, con il “fantasma” di Danilo Gallinari sempre presente.

Nico Mannion, arrivato a stagione in corso da Varese, è a tratti stato un elemento-chiave nei recenti successi meneghini in EuroLega: nella competizione sta mantenendo 7.9 punti di media.