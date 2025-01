Una vagonata di dollari per fare la guerra alla NBA: il progetto della nuova super lega di basket

Dagli Stati Uniti arriva una notizia clamorosa: allo studio la creazione di una nuova super lega per fare concorrenza alla NBA.

Mentre Adam Silver progetta lo sbarco in Europa, deve guardarsi dai “nemici” interni. Sembra, infatti, che ci sia in cantiere una nuova lega di basket pensata per fare concorrenza alla NBA a livello globale. A capeggiarla Maverick Carter, storico socio di LeBron James, finito qualche anno fa in uno scandalo di scommesse.

Il business man si starebbe muovendo per raccogliere investitori capaci di mettere sul piatto 5 miliardi di dollari. Questa la cifra di partenza per entrare in grande stile nel mercato globale della pallacanestro di alto livello. Secondo Bloomberg avrebbero già aderito fondi d’investimento del calibro di Evercore e UBS. Nel progetto di Carter ci sarebbe un torneo itinerante, con sei squadre maschili e altrettante femminili che giocherebbero “a tappe” in otto città sparse in tutto il Mondo. Ogni tappa prevederebbe la permanenza dei team per un paio di settimane, di modo tale da disputare diversi incontri.

Difficile che un progetto del genere possa distogliere gli statunitensi dalla NBA, non da escludere invece che possa fare breccia fra gli appassionati di basket sparsi per il globo.