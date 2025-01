“EuroLega MAFIA!”: i tifosi del Real Madrid e Mario Hezonja furiosi per l’arbitraggio

Ieri sera il Real Madrid ha interrotto la sua serie di sei vittorie consecutive in EuroLega, subendo una sconfitta casalinga contro l’Olympiacos, al momento leader della competizione, che ha ottenuto invece il suo settimo successo di fila alla Movistar Arena.

La direzione arbitrale di Sasa Pukl, Carmelo Paternico e Luka Kardum è stata però oggetto di critiche da parte dei giocatori e dello staff tecnico del Real Madrid, che hanno concluso la partita con cinque falli tecnici, oltre che con l’espulsione di coach Chus Mateo. Mario Hezonja nel post-partita ha espresso il suo disappunto riguardo all’arbitraggio, dichiarando a EuroLeague TV: “Sappiamo che questa è la partita più importante della giornata, ma ci sono alcuni in campo che non sono preparati per questo tipo di partite”.

Ma non solo: durante l’incontro, i tifosi del Real Madrid hanno intonato cori come “EuroLeague mafia” in segno di protesta contro le decisioni arbitrali.

Giorgos Bozikas, assistente allenatore dell’Olympiacos, non è stato però d’accordo e ha rimandato la palla nel campo dei Blancos: “Il Real Madrid gioca con gli arbitri, si tuffa e pressa costantemente, non solo la panchina e i giocatori, ma tutto il palazzetto, per ottenere il massimo numero di falli a loro favore”.

Non è a dire il vero la prima volta in questa stagione che una squadra lamenta un trattamento arbitrale di favore nei confronti dell’Olympiacos. I tifosi di Milano si ricorderanno del controverso finale dell’Unipol Forum a fine dicembre, e successivamente anche Andrea Trinchieri aveva criticato gli ufficiali di gara dopo il match contro i greci.