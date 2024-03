EA7 Milano-Nicolò Melli, quale futuro per il capitano? Rinnovo o Partizan?

Nicolò Melli, capitano dell’Olimpia EA7 Milano, è in scadenza quest’estate e non è così scontato che rinnoverà. Almeno, così si rumoreggia da qualche settimana. Nik è innamorato dell’ambiente Olimpia e del contesto perché gli permette di esprimersi al meglio in una situazione che può chiamare casa. Però c’è papà Zelimir Obradovic che forse un po’ lo stuzzica…

In particolare negli scorsi mesi si era parlato di una ricca offerta del Partizan Belgrado per il capitano dell’Olimpia e dell’Italbasket, però era tutto rientrato dopo la smentita da parte del Presidente dei serbi. Oggi però su La Prealpina si torna a vociferare circa il rinnovo di Nicolò Melli con l’EA7 Milano, che non sembra proprio scontatissimo.

Secondo il quotidiano varesino, Milano ha aperto più volte al tavolo ma le negoziazioni non sono ancora realmente iniziate. Ci immaginiamo che la scelta vera accadrà tra la fine dei playoff di LBA e il Pre-Olimpico, anche perché, in caso di vittoria del torneo di San Juan de Puerto Rico, Melli avrebbe la testa e l’agenda piena di impegni.

La nostra sensazione è che alla fine rinnoverà con un contratto pluriennale ma il comunicato non arriverà prima della seconda metà di giugno. Ma occhio comunque a Obradovic che potrebbe fare all-in per uno dei giocatori che ha maggiormente amato durante la sua carriera da coach…

Leggi anche: Perché Monty Williams non è “sorpreso” dall’ESPLOSIONE di Fontecchio