VIDEO: Doncic FRUSTRATISSIMO! Il suo gesto BRUTALE virale sui social

Il morale è inevitabilmente basso durante una dura serie di sconfitte, ma è indispensabile che i giocatori mantengano la calma. Altrimenti, c’è il rischio che le cose vadano ulteriormente a rotoli. Luka Doncic aveva bisogno di una palla antistress dopo che i Dallas Mavericks (34-28) hanno subito una sconfitta per 137 a 120 per mano degli Indiana Pacers.

Ben prima del suono della sirena finale, il capocannoniere dell’NBA (34,5 punti a partita) ha lasciato che le sue emozioni prendessero il sopravvento. Durante un timeout, ha preso una borraccia d’acqua dalla sedia vuota accanto a lui e l’ha rovesciata a terra. Un dipendente dei Mavericks, apparentemente incerto su come reagire allo sfogo, è andato a rimuovere la bottiglia rimasta prima di riconsegnarla alla guardia titolare. Doncic l’ha afferrata con rabbia dall’individuo.

Luka Doncic is frustrated as the Mavs get blown out despite him putting up a 39-point triple double 😬

pic.twitter.com/feOPAUc9kT — Guru (@DrGuru_) March 6, 2024

Ovviamente, questo non è un bel comportamento per la superstar 25enne. Inoltre, non è la prima volta che lascia che le sue frustrazioni prendano il sopravvento. Sia il capo allenatore di Dallas che lo stesso Doncic hanno parlato della sua tendenza a discutere con gli arbitri per non aver ricevuto un fischio a favore, invece di tornare di corsa in difesa. Mantenere sempre la concentrazione è un must se i Mavs vogliono sopravvivere a una Western Conference brutalmente difficile in questa postseason.

