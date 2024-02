EA7 Milano, non c’è pace per Billy Baron: out a tempo indeterminato

Il calvario di Billy Baron dell’Olimpia EA7 Milano purtroppo sembra non avere una fine. Dopo essere tornato a dicembre per qualche minuto si è dovuto fermare di nuovo e ora salterà le Final Eight di Coppa Italia ma non solo:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Billy Baron, attualmente alle prese con un percorso di cure e ulteriori valutazioni, è da considerare indisponibile a tempo indeterminato.

Si sapeva che non avrebbe disputato la Coppa Italia ma la speranza era che sarebbe potuto tornare dopo la pausa per le Nazionali ma così non sembra. Ora l’obiettivo è provare a recuperarlo per i playoff di Serie A, prima non ha senso forzare i tempi.

L’americano ex Stella Rossa Belgrado potrebbe fare la differenza in partite secche e in finali punto a punto contro avversari ostici come la Virtus Bologna, la Germani Brescia o la Reyer Venezia.

Stiamo a vedere come si evolverà il tutto in futuro ma noi siamo umanamente dispiaciuti per un grande professionista come Billy Baron che ha dimostrato di poter dare tanto e anche di più all’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano.