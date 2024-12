EA7 Milano-Olympiacos, Messina se la prende con gli arbitri: “Ci hanno trattati come dei rookie”

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano ha subito una sconfitta al cardiopalma per 83 a 84 contro l’Olympiacos Pireo e il capo allenatore Ettore Messina non ha nascosto le sue considerazioni sull’arbitraggio.

“Questo è il mio sesto anno e non mi avete mai visto fare un commento sugli arbitri. Nell’ultima partita con il Bayern, Nikola Mirotic, che è una delle persone più corrette dell’EuroLeague, su una chiamata che ci è stata data e su cui coach Herbert ha chiesto il challenge, Mirotic ha detto all’arbitro: ‘Non sprecare il challenge. La palla è loro’. Questo per dirvi chi è Nikola Mirotic, ok? E oggi è stato trattato come l’ultimo rookie di EuroLega fino a quando non ha perso la testa. E tutti noi, come squadra e come club, siamo stati trattati come se fossimo gli esordienti dell’EuroLega”.

Secondo Alessandro Maggi di Sportando, l’allenatore ha concluso con una battuta in italiano:

“Non aggiungo altro. L’EuroLega non ha il diritto di prendersi i soldi da me. Preferisco darli in beneficenza”.

Stiamo a vedere se l’EuroLega risponderà a Ettore Messina dopo le sue dichiarazioni post sconfitta dell’Olimpia EA7 Milano contro i greci dell’Olympiacos.

