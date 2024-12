Santo Stefano AMARO per Milano: l’EA7 ci va vicina, ma cade contro l’Olympiacos

Olimpia EA7 Milano – Olympiacos 83-84

(19-19, 21-22, 20-23, 23-20)

L’Olimpia Milano incappa nella terza sconfitta consecutiva in EuroLega, ancora di misura, arrendendosi in casa all’Olympiacos per 83-84.

Nel primo quarto buon avvio di Milano, che conduce 10-6 dopo 5′: in pochi minuti però Shields commette 2 falli e dall’altra parte Vezenkov si accende, segnando 7 punti. L’Olympiacos trova la parità a quota 17 e la frazione si chiude 19-19 con una stoppata di Causeur su Fournier. L’Olimpia va a +7 all’inizio del secondo periodo nel segno di Causeur, negli ultimi 5′ del primo tempo però i greci piazzano un parziale di 5-13 che permette loro di tornare negli spogliatoi avanti 40-41.

Milano torna avanti ad inizio terzo periodo, con Mannion che in contropiede segna il +4: la risposta ospite porta le firme di Fournier e Williams-Goss, con il Pireo di nuovo in vantaggio 49-50 e nel finale di frazione a +6. Dimitrijevic accorcia prima della sirena e Milano è sotto 60-64 al 30′. Ancora il montenegrino da tre punti accorcia in avvio di quarto quarto, ma l’Olympiacos mantiene le redini della gara fatta eccezione per un momentaneo +1 firmato da Ricci. Nel finale Milano resta a contatto con Shields e Bolmaro segna i punti del -3 a poco più di un minuto dalla fine. A 38” dal termine il passivo meneghino si riduce ad 1 solo punto dopo canestro di Mirotic: Milano ha l’occasione di vincerla dopo un errore al tiro dei greci, ma Bolmaro si fa respingere da Vezenkov e Mannion sbaglia il passaggio buttando via il pallone a 0.8” dal termine.

Milano: Dimitrijevic 7, Mannion 8, Causeur 8, Tonut 3, Bolmaro 14, Brooks NE, LeDay 3, Ricci 5, Diop 2, Shields 15, Mirotic 16, Gillespie 2.

Olympiacos: Walkup 2, Williams-Goss 2, Mitrou-Long NE, Vildoza 8, Fall 11, Vezenkov 21, Papanikolaou 6, Dorsey NE, Peters 14, Mensah NE, McKissic 2, Fournier 18.

Foto: Olimpia Milano