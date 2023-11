LeBron James ENTUSIASTA di Scotty Pippen! Tornerà ai Lakers?

La scorsa stagione i Los Angeles Lakers di LeBron James avevano nel loro roster Scotty Pippen Jr., il figlio di Scottie Pippen, Hall of Famer NBA.

Il ragazzo ha firmato un contratto two-way e ha trascorso la maggior parte della stagione nella squadra affiliata in G-League, i South Bay Lakers. Non l’hanno rifirmato in questa offseason e nessun’altra squadra NBA l’ha preso. Ha giocato per i South Bay come titolare e, anche se non è più un Laker, il suo vecchio compagno di squadra, LeBron James, sta tenendo d’occhio la sua crescita.

“Sì, Scotty!!! Un vero e proprio giocatore! Andiamo, forza ragazzo!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾”.

Yeah Scotty!!! Flat out hooper! Let’s Go Young Boi!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 https://t.co/Rp8hFhNZX7 — LeBron James (@KingJames) November 26, 2023

Essendo Scotty Pippen Jr. un role player della squadra di G League dei Lakers, è tecnicamente un free agent e qualsiasi squadra NBA potrebbe ingaggiarlo. LeBron James è sicuramente a conoscenza del suo gioco di quest’anno. È possibile che, quando a gennaio le squadre NBA potranno iniziare a firmare i giocatori con contratti di 10 giorni, Pippen sarà uno di quelli che avranno una chance.

Stiamo a vedere come si evolverà il futuro di Scotty Pippen Jr. e se potrà tornare a giocare in NBA con i Los Angeles Lakers di LeBron James.

Leggi anche: Tommy Marino SBOTTA sui social: “Basta chiamarmi influencer!”