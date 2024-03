EA7 Milano-Partizan, Messina ENTUSIASTA per la vittoria: “Devon Hall ECCEZIONALE!”

Ettore Messina, coach e President of Basketball Operations dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, ha commentato la bella vittoria di ieri sera al Mediolanum Forum di Assago contro il Partizan Belgrado.

Il coach dei meneghini ha fatto i complimenti a tutti i suoi ragazzi ma un po’ di più a uno in particolare, Devon Hall:

“Vorrei spendere due parole su Devon Hall, perché spesso diamo per scontato che giochi bene, ma stasera è stato eccezionale. Non sarà geloso nessuno di queste parole, perché è un grande ragazzo. Abbiamo cambiato molto contro i loro lunghi che tirano da fuori. All’inizio gli abbiamo concesso qualche tiro aperto, loro hanno segnato dieci punti nei primi due minuti più o meno, poi ci siamo sistemati. Nel secondo tempo abbiamo fatto più aiuto e recupero contro il post basso di Caboclo e devo dire che Melli, Voigtmann, Hines e Mirotic sono stati molto bravi. E’ stato importante che la squadra sia stata in termini di intensità la stessa che abbiamo visto domenica”, ha detto Ettore Messina dopo la gara tra EA7 Milano e Partizan.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

