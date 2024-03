David Moss: “Il basket non è uno sport per fighetti”

David Moss ha deciso di appendere le scarpette al chiodo al termine della scorsa stagione ed ha assunto da subito il ruolo di player development coach nella “sua” Brescia, squadra con cui ha militato tra serie A e A2 negli ultimi 7 anni sportivi: l’ex Milano, Siena, Teramo, Bologna e Jesi ha parlato di se e del basket italiano in generale in una lunga intervista al Foglio, soffermandosi in particolare sui giovani e come approcciano lo sport.

”Oggi stiamo perdendo tanti bambini e ragazzi, che preferiscono stare dietro al cellulare o ad altro, e questo mi dispiace molto.

Tanti giovani di oggi hanno un pensiero comune: voglio essere un buon giocatore e devo fare il fighetto, vogliono raggiungere il successo senza fare fatica.

La cosa più triste è che spesso parlano persino male dell’allenatore: fino si 20/25 anni non puoi e non devi dire niente, non hai ancora fatto nulla nella tua carriera, devi stare zitto ed ascoltare. Magari l’allenatore sta sbagliando, ma tu devi stare zitto ed ascoltare”.

Questo è un estratto delle parole di David Moss, che si è sempre dimostrato un leader dentro e fuori dal campo è che siamo sicuri che nel suo nuovo ruolo riuscirà a trasmettere la sua esperienza alle nuove leve.

