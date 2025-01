EA7 Milano, può esserci l’offerta per Danilo Gallinari?

La scena del mercato NBA si scalda con le ultime due settimane prima della trade deadline del 6 febbraio, alimentando una girandola di rumors che coinvolge alcuni dei più grandi nomi della lega. Tra le voci più intriganti, ci sono quelle che accostano Jimmy Butler ai Phoenix Suns e i Golden State Warriors al sogno di portare Giannis Antetokounmpo nella Baia. Ma invece il futuro di Danilo Gallinari sarà ancora in NBA oppure tornerà all’Olimpia EA7 Milano?

Gallinari e l’ipotesi Olimpia Milano

Parallelamente, il nome del classe 1988 torna a farsi sentire, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Danilo Gallinari potrebbe reintrecciarsi con quello dell’Olimpia EA7 Milano, che starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta qualora non trovasse un contratto in NBA.

L’Olimpia sta monitorando attentamente la situazione infortuni, in particolare quella di Zach LeDay, che si è fermato durante la sfida contro Venezia. Il club milanese ha dichiarato che nelle prossime ore pubblicherà un aggiornamento sulle condizioni fisiche di LeDay e di altri giocatori chiave come Leandro Bolmaro e Nikola Mirotic, entrambi ai box.

La decisione dell’Olimpia legata agli infortuni

Se i controlli clinici su LeDay non dovessero portare buone notizie, l’opzione Gallinari potrebbe farsi più concreta. Il giocatore italiano, ancora senza squadra e in attesa di una chiamata dalla NBA, rappresenterebbe un rinforzo di lusso per l’Olimpia, che si trova a gestire una situazione di emergenza in infermeria.

Speranze e recuperi per Milano

Intanto, dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti: Nenad Dimitrijevic è tornato in gruppo e ha partecipato agli allenamenti. Un recupero prezioso per una squadra che sta affrontando un periodo complicato a livello fisico e cerca di rimanere competitiva su tutti i fronti.

Il mercato NBA e il destino di Gallinari

Resta da capire se Gallinari, reduce da un periodo difficile tra infortuni e incertezze contrattuali, deciderà di accettare la sfida europea o continuerà a inseguire il sogno NBA. Con la deadline del 6 febbraio alle porte e l’Olimpia Milano pronta a muoversi in caso di necessità, le prossime settimane saranno decisive per il futuro del “Gallo” e della squadra meneghina.