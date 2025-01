CLAMOROSO! Danilo Gallinari giocherà a Porto Rico

Clamorosa decisione di Danilo Gallinari. Niente ritorno in Europa per l’azzurro, nessun gran finale con l’Olimpia Milano. Il Gallo ha scelto di andare a giocare a Porto Rico.

La sua prossima squadra saranno Vanqueros de Bayamon, squadra gestita dall’ex NBA Carlos Arroyo. Nel contratto di Gallinari però c’è una escape in caso di chiamata per il finale di stagione in NBA. La scelta, come ha spiegato lo stesso giocatore, è dettata anche dalla volontà di restare vicino alla famiglia, da tempo trasferitasi a Miami. Il tutto è finalizzato a un ultimo ballo con la Nazionale per gli Europei 2025.

L’annuncio è arrivato direttamente dai social del giocatore.

Con grande piacere mi sto preparando a una nuova avventura con i Vanqueros de Bayamon. Sono grato per l’opportunità di fare ciò che amo di più: giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia. Ringrazio il club e soprattutto Carlos Arroyo per la fiducia e per la possibilità di tenere aperta la porta della NBA in caso di chiamata. Torno in campo con l’eccitazione dei nuovi inizi ma anche con la speranza di un gran finale in azzurro, pronto a vestire la maglia della Nazionale per l’ultima volta agli Europei.

Foto: FIBA