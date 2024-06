EA7 Milano, questa volta non puoi sbagliare la point guard titolare!

L’Olimpia EA7 Milano ha sofferto nelle ultime stagioni poiché ha sbagliato per 2 anni di fila la point guard da mettere in quintetto, avendo deciso di puntare due anni su due su Kevin Pangos.

In entrambe le stagioni Ettore Messina e i dirigenti meneghini hanno provato a correggere il tiro puntando su Shabazz Napier, ma non è così scontato che l’ex NBA continui con i biancorossi anche nel 2024-2025.

Onestamente non stanno girando tantissimi nomi per quanto riguarda la point guard, a parte quelli di Leandro Bolmaro, ma che sostituirà Devon Hall, e di Nenad Dimitrijevic, che però potrebbe prendere il posto di Maodo Lô, il quale ha ancora un anno di contratto ma ha offerte dalla Germania.

Le alternative sono due: o si tiene il tedesco e si decide di scommettere sul classe 1998 macedone, che viene da due anni buoni in Russia ma che non si è mai misurato con l’EuroLega. Oppure si saluta Lô, Dimitrijevic lo si fa partire dalla panchina e si punta su un profilo tipo Shabazz Napier. Molto dipende dalla possibilità o meno di trovare una nuova collocazione all’ex ALBA Berlino e Bayern Monaco.

Insomma, per come stanno le cose oggi, sembra un po’ la situazione di Pangos dello scorso anno all’EA7 Milano per quanto riguarda le point guard. Si vuole cambiare ma non si può se un giocatore non vuole lasciare la banda di Messina. E non sappiamo se Maodo Lô vorrà veramente trasferirsi in Germania e lasciare – probabilmente – l’EuroLega e lo stipendio che gli bonifica mensilmente l’Olimpia.

