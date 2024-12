EA7 Milano, serve un lungo per sostituire Josh Nebo? 3 opzioni sul mercato

Con l’infortunio di Josh Nebo che dovrà stare fuori diversi mesi, l’Olimpia EA7 Milano dovrà necessariamente tornare sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto lunghi per continuare a competere ad alti livelli in EuroLega. Il mercato dei free agent offre alcune soluzioni interessanti per il club meneghino. Ecco 3 lunghi che potrebbero essere adatti a sostituire Nebo.

⁠Boban Marjanović

Il gigante serbo, recentemente svincolato, è uno dei centri più esperti nel panorama europeo ed NBA. Con un’altezza di 2,24 metri, Marjanović è una presenza dominante sia in attacco che in difesa sotto canestro. La sua esperienza in EuroLega, con il Fenerbahçe, e in NBA, lo rendono un giocatore che sa come adattarsi ai ritmi delle competizioni internazionali. La sua capacità di proteggere il ferro e di segnare vicino al canestro lo renderebbe un’aggiunta importante per Milano.

Robin Lopez

Un altro centro NBA esperto, già accostato a Milano qualche settimana fa, Robin Lopez è attualmente free agent e potrebbe rappresentare una scelta solida per l’Olimpia Milano. Con la sua esperienza pluriennale in NBA, Lopez è noto per la sua solidità difensiva, la capacità di proteggere il ferro e il suo gioco fisico sotto canestro. Nonostante non sia un giocatore di grandi numeri offensivi, Lopez è un eccellente rimbalzista e un difensore temibile in post. La sua esperienza nelle fasi più avanzate dei playoff NBA potrebbe portare un valore aggiunto all’interno di un campionato di alto livello come l’EuroLega, dove l’aspetto difensivo è cruciale.

Danilo Gallinari

Sebbene non sia un centro puro, Danilo Gallinari è un lungo versatile che ha il fisico e le capacità per giocare anche nel pitturato. Gallinari è attualmente free agent in cerca di un contratto NBA e rappresenta una delle opzioni più interessanti sul mercato. Con la sua esperienza internazionale, la capacità di segnare da qualsiasi posizione e la solidità fisica, potrebbe essere una risorsa preziosa per l’Olimpia.

L’italiano porterebbe non solo esperienza, ma anche un’immediata opzione offensiva, soprattutto con il suo tiro da tre punti e la sua abilità di attaccare il ferro. Ricordiamo che su di lui parrebbe esserci anche la Trapani Shark di Valerio Antonini.

Il punto di Milano