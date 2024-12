Buzzer beater in faccia a LeBron James e nessun errore dal campo: la serata PERFETTA di Simone Fontecchio

Una serata da ricordare per Simone Fontecchio. Non solo per la vittoria 117-114 dei suoi Detroit Pistons in casa dei Los Angeles Lakers.

L’azzurro ha ripagato alla grande la fiducia di coach Bickerstaff che gli ha concesso 19 minuti sul parquet della Crypto.com Arena. Fontecchio ha chiuso con 13 punti, frutto di una gara senza alcun errore al tiro: 2/2 da due, 2/2 da tre e 3/3 ai liberi per il ragazzo abruzzese. Per diversi minuti è stato accoppiato con LeBron James, al quale ha messo una tripla in faccia proprio sulla sirena del primo quarto.

Una giocata che Fontecchio potrà raccontare ai nipotini, specialmente perché ha contribuito a una vittoria prestigiosa. LeBron ha risposto con la 120a tripla doppia della sua carriera (28+11+11) ma non è bastata per consegnare ai Lakers la quarta vittoria consecutiva.