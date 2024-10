Rieti al cardiopalma, Brindisi beffata per centimetri

REAL SEBASTIANI RIETI-VALTUR BRINDISI 74-73

(15-18, 12-21, 22-17, 25-17)

Un’autentica questione di centimetri, maledetti per Brindisi e benedetti per Rieti. La Sebastiani aggancia la vetta della classifica anche perché il tiro allo scadere di Laquintana vale due punti per pochissimo, lasciando ai pugliesi l’amaro in bocca per un overtime sfiorato.

In realtà la squadra di Bucchi recrimina anche per aver dilapidato un vantaggio di 12 lunghezze, in una gara praticamente sempre condotta prima della volata finale. Nonostante le pesanti assenze di Vildera e Ogden, la Valtur non soffre sotto canestro e mette alle corde i reatini, imbrigliando Johnson. Protagonisti De Vico e Calzavara, in una gara in cui anche l’altro “bomber”, Allen, spara spesso a salve. Servono due triple di Spanghero per riportare sotto i laziali nell’ultima frazione, anche se il play di Rieti fa solo 1/2 in lunetta nel finale, lasciando a Laquintana la possibilità di pareggiare, se solo il giocatore pugliese avesse avuto un paio di numeri in meno di piede.

Rieti si gode così la vetta della classifica insieme a Cantù e Rimini mentre la risalita dei brindisini si fa sempre più impervia, con una sola vittoria in sei partite.

TABELLINI

RIETI: Spencer 4, Piunti 9, Johnson 13 (8 rimb), Sarto 7, Cicchetti 5, Pollone 10, Lupusor 7, Spanghero 13, Piccin, Monaldi 6, Mattia ne. Coach: Rossi.

BRINDISI: Buttiglione n.e., Laquintana, Arletti 7, Del Cadia, Fantoma, De Vico 17, Radonjic , Calzavara 17 (2/5, 4/6, 4 r.), Allen 14 (4/11, 1/6, 3 r.). Jahier ne. Coach: Bucchi.