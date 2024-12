EA7 Milano, Ettore Messina su Josh Nebo: “Si parla di mesi, bella sfiga”

Ettore Messina ha commentato anche l’assenza di Josh Nebo dopo la convincente vittoria di questa sera contro la Trapani Shark. Il coach biancorosso ha dovuto fare a meno, per l’ennesima volta in questa stagione, del suo centro titolare, infortunatosi nell’ultima gara di EuroLega contro il Bayern Monaco. Tempi di recupero precisi o sommari ancora non ci sono, ma Messina non è stato per niente positivo parlando di Nebo.

“Si sta facendo valutare da specialisti di alto livello. È un infortunio molto raro, parliamo di mesi e non di settimane. E speriamo siano almeno pochi mesi. La verità è che questo ragazzo ha giocato finora solo 5-6 partite, una bella sfiga” ha dichiarato Messina.

È infatti il terzo infortunio di Josh Nebo da quando gioca con l’EA7 Milano. L’americano aveva prima subito un infortunio muscolare e poi ha avuto un problema al braccio, aggravatosi proprio contro il Bayern dopo essere tornato in campo a un mese abbondante dall’ultima volta.