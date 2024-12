Giannis Antetokounmpo SPIAZZATO dall’assenza dei Bucks dal Christmas Day: “Ci deve essere un algoritmo che decide”

Giannis Antetokounmpo ha una sua teoria sulla mancata partecipazione dei Milwaukee Bucks al Christmas Day NBA di quest’anno. Dopo aver preso parte all’evento negli ultimi 6 anni, in questa stagione i Bucks non sono stati selezionati. Giannis, che è stato scelto per ben otto volte nell’All-NBA, ha riflettuto sul motivo dell’esclusione e ha una sua ipotesi.

“Sono un po’ deluso, mi sto chiedendo perché non ci siamo” ha dichiarato Giannis a The Athletic. “Credo che ci sia probabilmente un algoritmo che decide quale squadra è più interessante o quale attira maggior attenzione, e quindi viene scelta per la partita di Natale”.

Impossibilitato a trovare spiegazioni logiche, Antetokounmpo ha cercato di capire cosa potrebbe esserci dietro la decisione. “Se fosse una questione di popolarità, posso darti dei fatti. Dame [Lillard, ndr] e io siamo stati titolari dell’All-Star Game, e io sono stato il giocatore con il maggior numero di voti in tutta la NBA Eravamo entrambi titolari, Dame è stato MVP, ha vinto il Three-point Contest”.

Giannis ha anche evidenziato che, pur non partecipando al Christmas Day quest’anno, i Bucks sono stati tra le migliori squadre della scorsa stagione. “L’anno scorso eravamo una delle migliori squadre a Est. Forse quest’anno no, ok. Non ci fanno giocare a Natale, ma perché? È perché siamo uno small market? Forse sì. O voglio credere a ciò che sto dicendo: c’è un algoritmo che decide quale squadra ottiene più attenzione e visibilità” ha aggiunto Giannis Antetokounmpo.

La decisione di escludere i Bucks, nonostante siano una delle squadre con più successi negli ultimi anni, lascia quindi aperti molti interrogativi. Le squadre che giocheranno il 25 dicembre saranno le più popolari e le più competitive in NBA. Si aprirà il Christmas Day con la sfida tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs di Wembanyama, per poi proseguire col match tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, rivincita delle scorse Western Conference Finals. Poi Boston Celtics contro Philadelphia 76ers, Golden State Warriors contro Los Angeles Lakers e infine Phoenix Suns contro Denver Nuggets.

