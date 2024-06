EA7 Milano, ufficiale il rinnovo di Stefano Tonut: ecco la durata

La Pallacanestro Olimpia EA7 Milano comunica di aver esteso il contratto di Stefano Tonut fino alla stagione 2025/26 inclusa.

Tonut è arrivato a Milano nell’estate del 2023 e in due anni all’Olimpia ha contribuito alla conquista di due scudetti consecutivi. Nella stagione appena finita ha giocato 29 gare di EuroLeague (5.9 punti per partita, il 49.2% nel tiro da tre) e 36 di campionato (7.1 punti per gara, il 59.8% nel tiro da due).

“Come ho sempre detto, sono davvero felice di continuare a giocare per l’Olimpia Milano, il club che mi ha permesso di proseguire il mio percorso di crescita anche ai massimi livelli europei. Ringrazio la proprietà e lo staff tecnico per la fiducia riposta in me. Darò tutto me stesso per fare in modo di poterla ripagare ancora. Ringrazio inoltre i tifosi che, fin dal primo momento, mi hanno accolto con affetto e supportato anche nei momenti più difficili. Sono entusiasta di affrontare le nuove sfide che ci attendono e di continuare a lottare per i colori di questo club”, dice Stefano Tonut sul rinnovo con l’Olimpia EA7 Milano.

Fonte: ufficio stampa Olimpia EA7 Milano

