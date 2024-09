EA7 Milano-Virtus Bologna, le pagelle: Nebo DOMINANTE, Bolmaro GLACIALE e Polonara è TORNATO

L’Olimpia EA7 Milano vince la Supercoppa all’overtime contro la Virtus Bologna con un grandissimo Josh Nebo che risponde a una prestazione davvero super di Achille Polonara.

Qui di seguito le pagelle della finale tra l’EA7 Milano e la Virtus Bologna.

Olimpi EA7 Milano

Nenad Dimitrijevic: 7. Tira tanto e sbaglio anche tanto (3/10 da tre punti) però è infallibile dalla lunetta e conferma le ottime sensazioni della giornata di ieri. Anche 6 assist per lui, il migliore insieme a Shavon Shields.

Leandro Bolmaro: 7,5. Quella tripla sul finire di supplementare gli vale quel mezzo punto in più. Non è un giocatore estremamente appariscente però questa sera è stato concreto, quasi chirurgico, con pochi tiri ma quasi tutti segnati (5/7 dal campo e 5/6 a cronometro fermo).

Shavon Shields: 6,5. Gioca condizionato dai falli e non è sempre precisissimo. Resta comunque uno dei protagonisti di questa vittoria di Milano.

Josh Nebo: 8. Viene panchinato per lasciar spazio a LeDay e Mirotic ma si fa trovare prontissimo quando il montenegrino esce per 5° fallo e sfiora la doppia doppia, risultando il miglior marcatore del match: 20 punti e 9 rimbalzi.

Nikola Mirotic: 7,5. Si immola per la causa con quel quinto fallo che altrimenti avrebbe rischiato di consegnare la vittoria alla Virtus Bologna e in generale gioca un’ottima gara.

Stefano Tonut: 5. Sta in campo per 26 minuti ma quasi non ci si accorge della sua presenza. Solo 2 punti con 1/4 dal campo.

Zach LeDay: 6,5. L’ex Partizan è un giocatore molto solido e ha dato un importante contributo al successo dell’Olimpia.

Giampaolo Ricci: 5,5. Parte bene ma poi non lascia particolarmente il segno sul match.

Diego Flaccadori: SV. Gioca solo 8 minuti e non ci bastano per giudicare la sua performance.

Ousmane Diop: SV. Idem come Flaccadori.

All. Ettore Messina: 7. La sua squadra parte male ma poi si riprende nel terzo periodo. Incredibile la resilienza: hanno rischiato di perdere 3-4 volte questa gara ma alla fine sono riuscitoi a portare a casa questa ennesima Supercoppa.

Virtus Bologna

Will Clyburn: 6,5. Ci prova fino alla fine – nel vero senso della parola perché è sua la tripla del -2 a pochi secondi dalla fine – e dimostra di essere già entrato ampiamente nel gruppo, lui che ha esperienza da vendere.

Tornik’e Shengelia: 7,5. Il solito, fortissimo, Shengelia. Lotta e combatte per tutta la gara, alla fine la Virtus non è riuscita a vincere solo per dei dettagli.

Daniel Hackett: 5,5. Non una gara da ricordare, nonostante la solita intensità.

Ante Zizic: 6. Senza infamia e senza lode. Inizia benissimo ma poi viene assorbito dal match e perde ampiamente il confronto con Josh Nebo.

Rayjon Tucker: 6,5. Partita altalenante, con momenti altissimi e alcuni passaggi a vuoto. Alla fine prestazione più che sufficiente.

Marco Belinelli: 5. Non la miglior gara da quando veste la maglia bolognese e non viene inserito nemmeno nei minuti decisivi del match.

Alessandro Pajola: 6. Soffre il problema dei falli ma quando è in campo comunque fa il suo.

Achille Polonara: 8. Finalmente abbiamo rivisto il Polonara dei tempi d’oro. Senza dubbio il migliore dei suoi, un trascinatore in attacco e in difesa.

Momo Diouf: SV. Gioca solo 7 minuti ma fa comunque vedere buone cose.

All. Luca Banchi: 7. La sua squadra gioca molto bene, rischia più volte di vincere la gara ma manca sempre qualcosa per fare 31. Probabilmente con Isaïa Cordinier avrebbero vinto perché il francese dà senza dubbio quel qualcosa in più ai virtussini.