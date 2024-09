Trapani sfiora la CLAMOROSA impresa contro l’Olympiacos ma cede di misura

Arrivano buonissimi segnali per la Trapani Shark a una settimana dall’inizio del campionato. I granata hanno tenuto testa, tra le mura amiche, all’Olympiacos di Bartzokas, una delle candidate alla vittoria della prossima EuroLega. Alla fine i siciliani si sono arresi 90-95, ma sono rimasti in linea di galleggiamento fino all’ultimo minuto di gioco.

Robinson e Horton rispondono a Vezenkov nel primo quarto, concluso da Trapani avanti 25-24. Nel secondo periodo l’Olympiacos riprende in mano la gara e trova anche il +5, prima che Robinson segni il canestro del 48-51 prima dell’intervallo. Al ritorno in campo la squadra di coach Repesa trova qualche difficoltà: Dorsey e Vezenkov sono scatenati e costruiscono il +7, ma Trapani risponde con un parziale di 10-0 costringendo i greci al timeout. Il terzo quarto si conclude con un altro parziale del Pireo, che arriva al 30′ avanti 70-73. Nell’ultimo quarto ulteriore tentativo dell’Olympiacos per allungare: un +8 cancellato però da un ispirato Robinson. Si arriva sul 90 pari nell’ultimo minuto di gioco, Peters sblocca il punteggio con una tripla e Trapani pasticcia dall’altra parte. Vezenkov chiude la partita ai liberi, ma per i granata è un buonissimo test.

Robinson assoluto protagonista tra le fila degli Shark con 26 punti, 16 per JD Notae, 13 a testa di Horton e Yeboah. A riposo Tibor Pleiss.

Foto: Trapani Shark