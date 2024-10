EA7 Milano-Zalgiris, le pagelle: Trinchieri GENIALE, di Milano si salvano solo Mirotic, Bolmaro e LeDay

L’EA7 Milano ha perso una partita incredibile ieri sera contro lo Zalgiris Kaunas dopo essere stata sopra di 27 verso metà del terzo quarto.

Qui di seguito le pagelle del successo dello Zalgiris in casa dell’Olimpia EA7 Milano.

Olimpia EA7 Milano

N. Dimitrijevic 4,5: Pur con alti e bassi riesce a disputare una buona gara per tre quarti, con pregevoli canestri e qualche bell’assist, nonostante ogni tanto si perda nella gestione del gioco. Poi arriva l’ultimo quarto, e Francisco fa di lui ciò che vuole, complice anche una difesa poco arcigna del macedone. E paga, paga qualsiasi giocata, venendo surclassato come non mai.

F. Caseur s.v.: La domanda è: per cosa è stato preso a fare? In una situazione di difficoltà sulla press tutto campo di Kaunas, forse metterlo dentro per congelare il possesso e superare la pressione non poteva essere un’idea? Invece no, 4 minuti in campo e panchinato sempre.

S. Tonut 4: Emblematico che fino al +20 abbondante era forse l’unico giocatore di Milano a non meritare la sufficienza; viene lasciato dentro molto nel 4°periodo e paga qualsiasi cosa. Davanti non segna mai, dietro il vuoto. Periodaccio, e Milano ne risente eccome.

L. Bolmaro 6,5: Il voto è una media di un primo tempo spaziale, col 100% dal campo e una leadership perfetta, e un secondo tempo dove sparisce dal match e fallisce pure il libero del pareggio nel convulso finale. Segnali di ripresa si, ma serve continuità.

A. Brooks 6: Entra, rubata e schiacciata, gioco da 4 punti, un bel paio di difese, e poi? Panchinato praticamente fino a 10” dalla fine, a cui viene consegnato il tiro da 8 metri per il supplementare. Perché non ha visto più il campo? Inspiegabile.

Z. LeDay 6,5: I soliti 13 punti, la solita sostanza, un paio di falli fischiati che rasentano la follia e lo escludono dal match, uniti comunque ad alcune amnesie avute anche da lui. Però di sicuro il più continuo con Mirotic della serata.

G. Ricci 5: Un bell’inizio di Pippo, poi però nel folle quarto periodo sparisce, la sua solita garra difensiva non c’è, non trascina la squadra come spesso fa e il risultato poi è quello che tutti han visto.

O. Diop 6: Il suo infortunio paradossalmente dà inizio alla rimonta lituana, perché da quel momento Milano perde riferimenti e si disunisce. Non aveva punti a referto, ma stava disputando una partita difensiva di livello assoluto, condita anche da un paio di assist degni di nota. Peccato, e la speranza è che non sia niente di grave, perché l’ex Sassari è una delle poche note positive in casa biancorossa.

S. Shields 5,5: Prova a trascinare i suoi come solito, ma è meno incisivo che con Parigi, commette uno 0/2 ai liberi che alla fine risulta estremamente sanguinoso, e nei momenti di difficoltà smette di giocare con la squadra. 14 punti li fa, ma non dà mai la sensazione di avere il match in mano.

N. Mirotic 6,5: 17 punti e 11 rimbalzi, alcune difese nel primo tempo di spessore, e anche nel finale comunque si danna l’anima. Probabilmente è il meno colpevole della sconfitta. Ma soprattutto, perché sull’81 pari e sul 82-85 la palla a lui non arriva mai?

D. McCormack 6: Sta in campo 5 minuti e piazza 4 punti e un paio di rimbalzi, facendo lievitare il vantaggio milanese. Si rompe Diop, te lo aspetti in campo a chiudere l’area, invece sta seduto e buttato dentro gli ultimi 30”. Gestione che definire misteriosa è forse riduttivo.

All. Messina 4: Per 30’ è innegabile che si è vista la miglior Milano di questo inizio stagione, ma le partite durano 40’ e un parziale di 20-50 negli ultimi 14 minuti non è ammissibile. Lui non scende in campo è vero, ma perché il primo timeout da +27 viene chiamato praticamente col vantaggio in singola cifra? Perché Brooks e McCormack non hanno più visto il campo? Perché non si è riusciti ad uscire da una press tutto campo provando a stravolgere qualcosa nell’assetto di gioco, mettendo Caseur magari? Dispiace, ma una rimonta così non è giustificabile, al netto dei meriti dei lituani. E servirà riflettere, molto, moltissimo.

Zalgiris Kaunas

S. Francisco 8; L. Lekavicius 6; I. Brazdeikis s.v.; D. Giedraitis 8; L. Birutis 6,5; A. Smailagic 6,5; M. Mitchell 5,5; B. Dunston 5; B. Manek s.v.; A. Butkevicius 6; D. Sirvydis 7; E. Ulanovas 7; All. Trinchieri 8.

