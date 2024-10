EA7 Milano, Ettore Messina dopo l’incredibile rimonta subita: “Possiamo solo scusarci”

L’EA7 Milano è stata dalla parte sbagliata della storia contro lo Zalgiris Kaunas, subendo la seconda più ampia rimonta di EuroLega da quando esiste il play-by-play. I biancorossi si sono fatti rimontare 27 punti in poco più di 13′ tra la fine del terzo quarto e il quarto quarto. In conferenza Ettore Messina ha commentato il KO dei suoi, il terzo in quattro gare di EuroLega, e ha chiesto scusa ai tifosi per il suicidio finale.

“Dobbiamo avere l’onestà di chiedere scusa per l’orribile prestazione degli ultimi 15 minuti. Loro ci hanno creduto, hanno continuato a giocare, noi abbiamo subito. I primi 25 minuti sono stati forse i migliori dell’anno, poi quello è accaduto dopo è stato orrendo. In attacco, anziché muovere la palla come avevamo fatto prima abbiamo cominciato a cercare gli eroismi personali, in difesa abbiamo solo subito penetrazioni e nella migliore delle ipotesi quando non sono arrivati al ferro abbiamo permesso degli scarichi e comodi tiri da tre. Non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo guardarci dentro, tutti. Per ora possiamo solo chiedere scusa, abbassare la testa e rimettersi a lavorare” ha detto Messina.

Milano ora è attesa in campionato dalla trasferta di Scafati, dopo un doppio turno di EuroLega davvero da incubo. La squadra di Ettore Messina ha perso martedì contro l’Olympiacos in maniera molto netta e ieri sera si è appunto fatta rimontare clamorosamente dallo Zalgiris.