La rimonta subita dall’EA7 Milano contro lo Zalgiris è la seconda più grande della storia di EuroLega

L’Olimpia EA7 Milano questa sera ha subito quella che finora è la peggior sconfitta stagionale, se non la peggiore degli ultimi anni in EuroLega. Non tanto per il passivo, i biancorossi hanno perso 82-85 contro lo Zalgiris Kaunas, ma per il vantaggio di 27 punti polverizzato in meno di un quarto e mezzo.

La squadra di Ettore Messina era infatti avanti 64-37 a 3.27 minuti dalla fine del terzo quarto. Da quel momento, in poco più di 13′, Milano ha subito un parziale di 18-48 che ha completamente ribaltato la situazione.

Come sottolineato dal giornalista Donatas Urbonas, i 27 punti recuperati dallo Zalgiris a Milano sono la seconda rimonta più ampia della storia di EuroLega, da quando è stato introdotto il play-by-play nel 2007. Peggio dell’Olimpia aveva fatto solo la Mens Sana Siena nella stagione 2012-13, facendosi rimontare dall’Asseco Prokom Gdynia partendo da un vantaggio di 28 punti. Nella Top 5 delle più grandi rimonte di EuroLega, Milano compare ben altre due volte: al quarto posto, ma dalla parte della squadra vincitrice rimontando un -25 contro il Darussafaka nella stagione 2016-17, e ancora da vittima nel 2008-09, perdendo da +23 contro il Partizan Belgrado.

