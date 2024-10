Baskonia-EA7 Milano, le pagelle: Brooks RIVELAZIONE, Mirotic GARANZIA ma tutti gli altri da rivedere

Ieri sera l’Olimpia EA7 Milano ha perso la quinta gara in 6 turni in casa del Baskonia. Qui di seguito le pagelle del match proprio tra l’EA7 Milano e il Baskonia.

OLIMPIA MILANO

N. Dimitrijevic 5,5: Lo sprazzo offensivo del quarto periodo alza il voto, chiude con 15 punti e tiene Milano a galla, ma in difesa è letteralmente battuto ogni azione, non aiuta in nessun modo la squadra, e nei primi tre quarti anche la fase offensiva è molto deficitaria. Poi si rialza e ci prova, ma siamo lontani anni luce dall’apporto che ci si aspetta.

F. Caseur 5: Parte bene con una tripla appena entrato, poi adagio adagio si spegne, sbaglia una tripla importante negli ultimi minuti e soffre terribilmente gli esterni baschi.

S. Tonut 4,5: Nei 16’ in campo, le sue statistiche sono quasi tutte uguali a 0. Niente tiri, niente rimbalzi, niente assist, difesa assente. Un corpo estraneo in questo momento, e manca a Milano un giocatore così, manca eccome.

L. Bolmaro 6: 8 assist sono tanta roba, in difesa fa anche il suo, difatti la partita non è negativa, però davanti non segna mai, chiude con 2/8 dal campo e un paio di tiri pesantissimi alla fine che hanno scheggiato a malapena il ferro. Bisogna trovare continuità, perché il giocatore c’è.

A. Brooks 7,5: In un tunnel senza fine in cui Milano è dentro, la luce c’è, ed è Armoni. Ennesima partita in doppia cifra, 17 punti in trasferta in EL per un esordiente sono tanta roba, segna la bomba del meno 1, ogni tanto forza ma deve farlo, e mostra comunque che talento ne ha eccome. Gli fischiano un antisportivo folle che ai fini del risultato pesa tantissimo, ma l’ultimo dei colpevoli è lui in questa sconfitta.

Z. Leday 5: La peggior gara di Zach dal suo ritorno, poco incisivo in attacco, Diop e Hall lo massacrano su entrambi i lati del campo, e difatti rimane solo 16’ in campo, senza mai dare l’idea di poter portare alla causa il suo solito contributo. E Milano paga tantissimo la serata negativa del suo giocatore forse più importante.

G. Ricci 5,5: Pochi minuti per capitan Pippo, una bella tripla ma anche tanta fatica a contenere gli avversari sul perimetro quando sparano da 3 continuamente.

G. Caruso 6,5: Chiedergli di più è davvero difficile, sicuramente fatica, ma almeno lotta e mostra belle cose, segna 7 punti e si danna l’anima. Vero, il Baskonia domina a rimbalzo offensivo e Willy poteva fare di più, ma per uno che in EL è abituato alla tribuna, è già tanto ciò che è stato fatto questa sera.

J. Nebo 6: Sicuramente indietro di condizione, il voto è la media tra un primo tempo assolutamente insufficiente, e una ripresa molto più incisiva, dove è l’unico che vince la lotta a rimbalzo con i lunghi baschi e con un paio di giocate delle sue tiene viva la fiammella. La speranza è che migliori la condizione, perché per Milano è fondamentale averlo al meglio.

N. Mirotic 7: Primo tempo stellare, segna da tutte le parti; poi nella ripresa calano le percentuali e sbaglia la tripla del pareggio presa troppo frettolosamente, ma c’è anche da dire che il resto della squadra si dimentica di servirlo come fatto nei primi due quarti, e in una sera in cui fa 21+6 dimenticarsi di Mirotic, forse forse non è stata la cosa migliore…

All. Fioretti 6: Milano gioca forse la sua miglior gara dell’Eurolega finora, soffrendo le assenze ma lottando fino alla fine. La gestione del match è ordinata sotto tutti gli aspetti, prova a contenere la fisicità sotto canestro del Baskonia come può, ma i miracoli non sempre avvengono. Peccato, perché con un paio di difesa in più, un po’ di fortuna e qualche fischio gestito meglio, poteva portare a casa una gran vittoria.

BASKONIA VITORIA

M. Howard 6,5; P. Savkov 5,5; T. Luwawu-Cabarrot 7,5; T. Forrest 8; N. Rogkavopoulos 6; K. Diop 7; K. Baldwin 7; D. Hall 6; O. Diaye 6; C. Moneke 6,5 All. Laso 7.

