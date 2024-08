Luca Baraldi: “Abbiamo trattato Napier. Il mio contratto? Scaduto, ora…”

Nel pomeriggio si è tenuta un’importante conferenza stampa con protagonista Luca Baraldi, AD della Virtus Bologna, che ha aperto ufficialmente la stagione bianconera 2024-25. Baraldi ha parlato del mercato, che ha restituito ai tifosi una Virtus molto cambiata rispetto allo scorso anno.

“C’è stata la possibilità di prendere Shabazz Napier, ma non abbiamo trovato l’accordo. Bisogna avere il giusto numero di galli nel pollaio. È arrivato un giocatore di prospettiva come Morgan, non una seconda scelta. È stata fatta una cosa intelligente” ha detto il dirigente bianconero.

Sulla trattativa che sembrava dover portare la Virtus in mano ad una cordata israeliana invece Baraldi ha commentato: “C’è stata una trattativa, ma il dottor Gherardi ha avuto una posizione di rifiuto, che condivido. La Virtus profuma d’Italia, possiamo trovare risorse sul nostro territorio”.

Infine Luca Baraldi ha anche rivelato che in realtà il suo contratto con la Virtus attualmente è scaduto: “Paolo Ronci [DG del club, ndr] ha un accordo verbale con me, a breve verrà depositato un contratto biennale. Per quanto riguarda me, non devo trattare niente. Il mio contratto è scaduto, poi decideranno gli azionisti col rinnovo delle cariche e l’approvazione del bilancio. Ho fatto il mio lavoro, non ho avvisaglie che mi vogliano mandare via”.

Leggi anche: Sengun è CONVINTO: “Obradovic non può allenare in NBA perché…”