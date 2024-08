Elezioni FIP, dietrofront Lombardia? Petrucci incassa un appoggio importante

Interessante sviluppo nella campagna elettorale della FIP.

Il presidente uscente Gianni Petrucci, infatti, si ritroverà di fronte dopo tanto tempo un vero sfidante, l’avvocato Guido Valori. La candidatura del legale era stata lanciata da comitati regionali con un peso specifico importante, su tutti Veneto e Lombardia.

Adesso però sembra che la componente lombarda possa appoggiare Petrucci. Andiamo con ordine. Al momento il comitato con sede a Milano è di fatto senza una guida. Il presidente Giorgio Maggi ha ricevuto una inibizione di un anno per un controverso caso di conflitto d’interesse per la presunta assegnazione di alcuni incarichi a un’azienda che fa capo al figlio. Maggi, fra i più grandi sostenitori di Valori, ha preannunciato ricorso sia nel merito della sentenza sia per le modalità, visto che il deferimento non sarebbe arrivato nei tempi prestabiliti.

In Lombardia però sembra esserci convergenza sulla candidatura a presidente regionale di Germano Foglieni. Al momento il dirigente bergamasco non sembra avere rivali e ha garantito il suo appoggio allo stesso Petrucci, incontrandolo ieri a Roma, come riportato dal sito federale.

Il Presidente FIP Giovanni Petrucci ha ricevuto oggi a Roma la delegazione del Comitato Regionale Lombardia composta dal Vice Presidente Andrea Sina, da Germano Foglieni e da Matteo Linetti.

Nel corso dell’incontro sono stati trattati i principali temi politici e tecnici riguardanti il movimento della pallacanestro nazionale e lombardo.

Nell’occasione, i rappresentanti lombardi hanno espresso convergenza sulla candidatura del Presidente Petrucci.

Il presidente uscente, dunque, sembra aver riguadagnato l’appoggio di un importante bacino di voti come quello lombardo. Per essere rieletto gli serve almeno il 66,7% delle preferenze e in questi giorni ha proposto anche un’altra novità che potrebbe giocare a suo favore. Nella modifica al regolamento elettorale si abbassa il quorum per rendere valida l’elezione, aumentando di fatto il peso della componente dirigenziale a discapito di quella degli atleti e degli allenatori, come spiegato da StorieSport. Vedremo se il CONI approverà queste modifiche che potrebbero giocare un ruolo importante.