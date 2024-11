Ergin Ataman ha dovuto scegliere tra Panathinaikos e Turchia a causa del conflitto EuroLega-FIBA

Il capo allenatore del Panathinaikos Aktor Atene, Ergin Ataman, ha ricevuto l’autorizzazione del club ad allenare la nazionale maggiore della Turchia per un conflitto di programmazione.

Il 22 novembre, la Turchia ospita l’Ungheria a Istanbul, cercando di migliorare il 2-1 nel Gruppo B delle qualificazioni a EuroBasket 2025. Lo stesso giorno il Panathinaikos sarà a Kaunas per affrontare lo Zalgiris nell’undicesimo turno della regular season della Turkish Airlines EuroLeague 2024-25.

Ergin Ataman, 58 anni, negli ultimi anni ha combinato gli impegni di club con quelli internazionali tra i Greens del Panathinaikos e la Turchia. In questo caso salterà la gara di EuroLeague per allenare la nazionale del suo Paese.

