Il big man dei Denver Nuggets, Dario Saric, ha rivelato che i campioni in carica dell’EuroLeague, il Panathinaikos AKTOR Atene, hanno mostrato interesse per il suo ingaggio durante lo scorso anno.

“Credo che il mio agente possa parlarne meglio, ma in quel momento avevo un’offerta a Denver e non avevo ancora deciso se volevo rimanere in NBA o se volevo tornare in Europa e avere un ruolo più importante”, ha detto Dario Saric dei Denver Nuggets a Cosmote TV a proposito della offseason 2024.

“In quel momento non sapevo se sarei rimasto in NBA o sarei andato al Panathinaikos. Non sapevo personalmente cosa avrei fatto, ma so che l’anno prima, nel 2023, l’assistente allenatore del Panathinaikos mi disse che il Panathinaikos mi voleva. Abbiamo avuto una specie di contatto. La prima volta che me l’ha detto è stato quando abbiamo battuto la Turchia nel torneo Pre-Olimpico. Mi ha detto: ‘Vogliamo riportarti in Europa’, ma quell’anno ho firmato con Golden State”.

Il 30enne croato ha giocato 64 partite (nove da titolare) con i Golden State Warriors nella scorsa stagione, con una media di 8,0 punti, 4,4 rimbalzi e 2,3 assist, tirando con il 37,6% da oltre l’arco in 17,2 minuti a partita.

